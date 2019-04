Jak budou probíhat budoucí války? Pokud USA nezmění svou vojenskou strategii, prohrají v nich, varuje prestižní magazín

Americké vojenská strategie je postavená na rozšiřování a vylepšování výkonných a v konvenční válce nedostižných neviditelných letounů stealth, které jsou schopny zaútočit na nepřítele dříve, než on vůbec uvědomí, že je na něj útočeno. Podle Foreign Afairs však tato strategie se stává stále více zastaralou, jak jsou obecně posilovány globální sledovací zařízení a sítě.

USA se mohly na tuto strategii spoléhat, protože měly převahu nad svými nepřáteli v oblasti vesmírných satelitů, schopných odhalit, kde se nachází nepřítel. O tuto výhodu postupně přichází.

Rusko a zvláště Čína vysílají na orbitu vlastní satelity, které jsou konstruovány tak, aby mohly i sabotovat ty americké. Zároveň vyvíjejí protisatelitní střely a lasery schopné zlikvidovat americké satelity z oblohy, varuje únorová zpráva Defense Intelligence Agency (DIA).

Podle Foreign Affairs pro americké satelity a od nich vyplývajících vojenských strategií představuje ohrožení především rozšiřování malých, levných satelitů používaných pro komerční účely. Masovost těchto sledovacích přístrojů povede k tomu, že pro americkou armádu bude stále těžší utajit své neviditelné síly.

Prostřednictvím více a více využívaných kvantových senzorů bude možné odhalit narušení životního prostředí, jako je například tlak vzduchu kolem letadla nebo vody kolem ponorek. Kvantové senzory budou pravděpodobně první použitelnou aplikací kvantové vědy a ačkoliv stále ještě bude nějaký čas trvat, než se tak stane, jakmile se tak stane, „nebude se kam schovat“, varuje Foreign Affairs.

Zatímco nyní je důraz dáván na (drahou) kvalitou, budoucnost válčení přinese opětovný návrat mas do vojenského prostředí. Tentokráte to nebudou ale davy lidí, co budou bojovat (ačkoliv to nelze vyloučit), ale masy rychle přenositelných strojů, vyráběných např. pomocí 3D tiskáren, které zredukují nutnost nákladné a rozsáhlé logistiky, na kterou se spoléhá americká armáda.

Tyto masivně produkované malé přístroje budou moci za poměrně malých nákladů dosáhnout velkých efektů při jejich účinném, společném použití. Příkladem je dle Foreign Affairs zahajovací ceremoniál zimních olympijských her v roce 2018 v Jižní Koreji, kdy 1,218 autonomních dronů vybavených světly nakreslilo na obloze velký obrázek. Podobně by v budoucnu mohly být drony využity např. k tomu, aby v společné, koordinované akci přemohly letadlovou loď a učinily ji nefunkční.

Stoje budou více autonomní a méně závislé na centrálním velitelství. Namísto toho budou fungovat na principu sítě, ve které jednotlivé uzly jsou propojené s ostatními jen poměrně volně a které tedy mohou operovat i když ty ostatní jsou zasaženy. To povede k tomu, že komunikační sítě budou více odolné i bude snadnější je konfigurovat a dát jim jiný účel.

Nové technologické možnosti též výrazně zrychlí střelbu. Lasery a další zbraně s řízenou energií jsou už nyní výrazně rychlejší než klasické střelné zbraně. I ty budou ale výrazně rychlejší díky umělé inteligenci, která výrazně zkrátí dobu mezi identifikací a napadením cíle. Předzvěst tohoto vývoje se dle Foreign Affairs odehrál na Ukrajině v roce 2014, kde ruské síly byly schopné v okamžiku svým dělostřelectvem napadnout ty ukrajinské poté, co je jejich pozorovací systémy odhalily.

Aby USA byly schopné obstát proti svým protivníkům, musí změnit svou strategii, tvrdí Foreign Affairs. Namísto cílení na několik klíčových objektů by měla americká armáda být schopná se jak vypořádat s „roji autonomních, inteligentních strojů, tak utvořit své vlastní masivní armády těchto levných a rychle produkovaných sil budoucích válek.