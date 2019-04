Puč ve Venezuele? Trumpův podporovatel chtěl pomocí žoldáků svrhnout Madurovu vládu

Během posledních měsíců včetně dubna měl Prince hledal investory a politické podporovatele mezi vlivnými Trumpovými podporovateli a bohatými exulanty z Venezuely v Evropě a USA pro svůj plán svržení kontroverzního venezuelského prezidenta. Jeho pán počítal s najmutím 4 000 až 5 000 žoldáků z Kolumbie a jiných zemí Latinské Ameriky, kteří by pomohli dosadit k moci opozičního lídra Juana Guaidóa.

Mluvčí Národní bezpečnostní rady Bílého domu Garrett Marquis odmítl odpovědět Reuters na jejich dotazy. Podle zdrojů obeznámených s myšlením současné Trumpovy administrativy by s tím Bílý dům nesouhlasil.

Američtí a venezuelští bezpečnostní experti sdělili Reuters, že plán považují za politicky fantasmagorický a potenciálně nebezpečný, protože by mohl vést k občanské válce. Podle jednoho venezuelského exulanta blízkého venezuelské opozici by nicméně zapojení žoldáků mohlo pomoci zachovat bezpečnost v zemi, pokud by Madurova vláda padla.

Lital Leshemová, ředitelka vztahů s investory v Frontier Resource Group, Princeova soukromého kapitálového fondu, již dříve potvrdila zájem Princeho o bezpečností operace ve Venezuele. „ Má pro Venezuelu řešení, stejně jako má řešení pro mnoho dalších míst,“ řekla Leshemová, která odmítla tento návrh dále rozvést.

Kontroverzní podnikatel

Prince je dlouhodobým propagátorem myšlenky nahrazení amerických vojenských sil v problematických místech na Blízkém východě jako je Afghánistán, Irák či Sýrie, soukromými žoldáky. Během irácké války americká vláda najala jeho žoldáckou firmu, Blackwater, aby zajišťovala bezpečností operace pro ministerstvo zahraničí USA.

V roce 2007 zaměstnanci Blackwater zastřelili a zabili 17 iráckých občanů v Bagdádu, což vyvolalo celosvětové pobouření. Jeden z zaměstnanců společnosti angažovaný v incidentu byl odsouzen za vraždu a tři další za neúmyslné zabití.

Prince po přejmenování společnost v roce 2010 prodal. Nedávno však založil Blackwater USA, která prodává munici, tlumiče a nože.

Prince je hlasitým a dlouhodobým podporovatelem současného prezidenta Donalda Trumpa. Jeho sestra, Betsy DeVosová, je americká ministryně školství. Prince věnoval politickému akčnímu výboru na podporu Trumpa 100 000 dolarů. Podle Muellerovy zprávy věnovanému vyšetřování údajnému ruského vměšování v amerických volbách se kvůli podpoře Trumpa měl Prince sejít s bohatým ruským magnátem.

Konec Madurovy vlády?

Venezuelský opoziční vůdce Guaidó již dříve uvedl, že chce, aby změna vlády ve Venezuele nastala mírumilovnou cestou a odmítal jakékoliv spekulace o možném vojenském převratu. Guaidó vyzýval venezuelskou armádu, která tvoří pilíř Madurovi moci, aby odvrhla prezidenta a podpořila jeho mezinárodně podporovaný nárok na prezidentský úřad.

Na Twitteru se dnes objevilo video, ve kterém Guaidó obklopen vojáky vzývá venezuelský lid, aby „odstartoval definitivní konec útlaku“ a vyšel do ulic. Guaidó tvrdí, že má podporu ozbrojených složek.

Vedle něj je dle agentury Reuters vidět i opoziční vůdce Leopoldo Lopéz, který byl doposud v domácím vězení. Lopéz tvrdí, že jej osvobodili vojáci právě na příkaz prezidenta Guaidéa.