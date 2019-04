Venezuelská krize se vyostřila, hrozí krveprolití. Svět vyzývá ke klidné změně režimu

"Vyzýváme vojáky a lid Venezuely, aby se postavili na správnou stranu, odmítli diktaturu a uzurpování moci Madurem. Společně za svobodu a demokracii v čele s prezidentem Guaidóem," napsal dnes na twitteru kolumbijský prezident Iván Duque, jehož vláda dnes navrhla mimořádnou schůzku takzvané Limské skupiny. Ta sdružuje patnáctku amerických zemí a vznikla v létě 2017 právě kvůli obnovení demokracie ve Venezuele.

Kolumbie spolu s USA stojí v čele mezinárodního diplomatického úsilí o svobodné volby ve Venezuele a podporuje Guaidóa, který se v lednu z pozice šéfa parlamentu prohlásil prezidentem. Učinil tak poté, co poslanci neuznali nový mandát Madura kvůli nesvobodným volbám.

Také bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton dnes vyzval venezuelskou armádu, aby podpořila opozici. Bílý dům předtím uvedl, že americký prezident Donald Trump situaci monitoruje. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo na twitteru uvedl, že USA stojí za snahou venezuelského lidu o svobodu a demokracii.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE