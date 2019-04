Převrat ve Venezuele na spadnutí? Jižní velitelství armády USA je v pozoru

"Vývoj ve Venezuele bedlivě sledujeme. Jsme v kontaktu s partnery a vyšším velením. Mise amerického jižního velitelství prozatím zůstává nezměněná," sdělil Hernandez.

Situace v Latinské Americe spadá právě pod jižní velitelství americké armády.

Guaidó, který se od ledna snaží Madura svrhnout, dnes vyzval venezuelskou armádu, aby ho podpořila. Dnes podle něj začala "rozhodující fáze převzetí moci". Ráno byl u vojenské letecké základny La Carlota na okraji Caracasu v doprovodu mužů v uniformách. Strhla se tam krátká přestřelka mezi jeho doprovodem a vojáky, která ale postupně utichla. Guaidó asi po třech hodinách odjel.

Podporu mu vyslovil americký ministr zahraničí Mike Pompeo, senátor Marco Rubio i viceprezident Mike Pence. "Jsme s vámi. Amerika s vámi bude, dokud nebudou ustaveny svoboda a demokracie," tweetoval Pence anglicky a španělsky.

To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela