Změny americké politiky, Trump našel společnou řeč s demokraty

Účastníci setkání se podle Schumera dohodli, že infrastrukturní projekty si vyžádají náklady kolem dvou bilionů dolarů (téměř 46 bilionů korun). O způsobech financování ambiciózního plánu na modernizaci silnic a mostů, energetické a vodovodní sítě, ale i rozšíření širokopásmového internetového spojení budou podle Pelosiové demokraté s prezidentem hovořit při příští schůzce za tři týdny. K realizaci plán potřebuje souhlas Kongresu.

Zatímco podnikatelská komunita v USA i americké odbory navrhují zvýšit poprvé od roku 1993 daň z pohonných hmot, Bílý dům údajně touto cestou jít nechce. "Prezident je člověk, který daně spíš snižuje," komentovala návrhy na financování modernizace infrastruktury Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová.

"Bylo to velmi konstruktivní setkání," prohlásil Schumer po odchodu z Bílého domu. "Je jasné, že Bílý dům i my všichni chceme s infrastrukturou udělat něco velikého," konstatoval. Ve srovnání s dřívějšími schůzkami s Trumpem "to dnes bylo zcela jiné, což je dobře," dodal Schumer. Poslední schůzku s opozicí prezident před čtyřmi měsíci označil za ztrátu času.

List The Washington Post napsal, že debata o infrastrukturních projektech je jednou z mála oblastí, o nichž mohou demokraté a republikánský prezident produktivně hovořit. Trump během kampaně před prezidentskými volbami navrhoval investovat do zlepšení infrastruktury 1,5 bilionu dolarů, většinou z rozpočtu jednotlivých amerických států a z peněz privátních investorů. Demokraté naopak spoléhají na přímé financování ze státní pokladny.