Spojené státy v pohotovosti. Mohou zaútočit na Venezuelu

V rozhovoru na televizní síti Fox Business Network to dnes řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

"Vojenský zásah je možný. Pokud to bude nutné, Spojené státy to udělají," řekl šéf americké diplomacie. Dodal ale, že Washington by raději ve Venezuele viděl klidnou změnu režimu.

Situace ve Venezuele se v úterý vyostřila, když lídr opozice, šéf veenezuelského parlamentu Juan Guaidó vyzval armádu, aby podpořila závěrečnou fázi svržení vlády autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Toho se Guaidó snaží svrhnout od ledna.