USA ukončí výjimky na nákup íránské ropy, její cena může vzrůst

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy dnes ukončí platnost výjimek, které umožňovaly některým zemím nakupovat ropu z Íránu navzdory americkým sankcím. Podle analytiků, které oslovil server MarketWatch a list The Wall Street Journal (WSJ) by to mohlo způsobit další růst cen ropy na světových trzích. Některé investiční banky už také zvýšily odhady vývoje cen ropy na letošní rok.