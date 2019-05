Ve Venezuele teče krev. Při masových protestech zemřela žena, desítky zraněných

Dlouhodobě napjatá situace v zemi stižené politickou a ekonomickou krizí se ještě více vyostřila v úterý. Guaidó, jehož více než 50 zejména amerických a evropských zemí uznává za prozatímního prezidenta, vyzval armádu a lid ke svržení socialistické Madurovy vlády. Na Guaidóovu stranu se přidala skupina vojáků, naprostá většina armády je však nadále věrná Madurovi, což je pro budoucnost jeho režimu klíčové.

Guaidó na středu svolal masové demonstrace a na jejich začátku vyzval ke generální stávce, která by měla být prostředkem k Madurovu pádu. Socialistický vůdce, jehož opozice viní z násilného potlačování protestů a zbídačení vlastního národa, odmítá výzvy k novým volbám a Guaidóovu snahu označuje za pokus o převrat podporovaný ze zahraničí.

"Pokud to justice nařídí, tak bez jakéhokoli zaváhání pošlu za mříže osnovatele zločinného převratu," řekl Maduro svým stoupencům shromážděným na manifestaci u příležitosti prvomájových oslav u prezidentského paláce.

Na jiných místech Caracasu naproti tomu byly místo souhlasných ovací slyšet výstřely a křik demonstrantů. Ve čtvrti Chacao bylo při střetech s provládními silami zraněno 46 lidí, z toho dva střelnou zbraní. Sedmadvacetiletá Jurubith Rausseová svému zranění v nemocnici podlehla, informovala opoziční lidskoprávní organizace OVCS.

Video from #Venezuela today shows Protestors fleeing as gunshots heard in background.



Reports of at least 100 wounded, 2 killed (CNN) pic.twitter.com/dzV93Hi3pd