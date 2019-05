Muellerova zpráva se v USA stala bestsellerem, přitom je na webu zdarma

Redigované vydání zprávy, která má téměř pět set stran, dalo do prodeje v paperbackové verzi hned několik nakladatelství. Ke koupi je za ceny v rozmezí 10 až 15 dolarů (228 až 342 korun), informovala agentura AP.

Knižní domy jako Scribner či Skyhorse se na vydání zprávy zveřejněné ministerstvem spravedlnosti před dvěma týdny dobře připravily a opatřily text předmluvou či vysvětlujícími komentáři.

Zpráva obsahuje poznatky z vyšetřování ruského vlivu na prezidentské volby v roce 2016 a role Trumpa a jeho týmu v celé záležitosti. Čtenáři se dozví rovněž to, jak Mueller zkoumal Trumpovu možnou snahu bránit průchodu spravedlnosti.

