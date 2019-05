Bývalý agent CIA se přiznal ke špionáži pro Čínu, hrozí mu doživotí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý agent americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Jerry Chun Shing Lee se přiznal ke špionáži ve prospěch Číny. Oznámilo to ministerstvo spravedlnosti USA, napsal dnes portál BBC. Leeovi, který se doznal v rámci dohody s obžalobou, hrozí podle zákona až doživotí, prokuratura však bude žádat trest v rozmezí 17 až 27 let vězení, uvedl deník The New York Times.