Fámy, dezinformace, souboj velmocí. Politolog naznačil hořkou pravdu o Venezuele

Informační vakuum

Je jasné, že v úterý ráno se objevilo video zachycující dva vrcholné představitele venezuelské opozice nedaleko letecké základny u metropole Caracasu, kteří prohlašovali, že začala poslední fáze operace, která má Venezuele navrátit svobodu, uvádí Toro. Podotýká, že od té chvíle se začaly šířit internetem fámy a dezinformace a novináři mají problém ověřit i ta nejzákladnější rysy situace.

Z mnoha míst Caracasu se v úterý ozývaly výbuchy a střelba, ale nebylo jasné, kdo na koho střílí, přičemž nejistotu prohloubilo i následné prohlášení Bílého domu, poukazuje politolog. Dodává, že nyní je již jisté, že vzpoura armády vůči vládnoucímu režimu se neuskutečnila a zhruba dvě desítky vojáků, kteří se do povstání zapojili, ještě v úterý večer žádali o azyl na zahraničních ambasádách.

Větší otřesy byly očekávány na středu, jelikož opoziční předák Juan Guaidó i prezident Nicólas Maduro vyzývali k masivním demonstracím, přesto však úterní události podle publicisty ukázaly důsledky kolapsu svobody projevu, k němuž v posledních letech ve Venezuele došlo.

"Zatímco země je sevřena všudypřítomným pocitem krize, státní televize vysílá dokola propagandistická videa, zatímco zbylé 'soukromé' stanice - vlastněné Madurovými stoupenci - volily v úterý lehkou zábavu: pořady o cvičení, astrologii, sport," píše Toro. Doplňuje, že cenzoři již dříve vypnuli mnoho zahraničních, španělskojazyčných zpravodajských kanálů a v úterý stejně zasáhli proti anglojazyčným televizím jako CNN či BBC.

Venezuelská vláda je odhodlaná šířit svou verzi událostí, a tak ve velkém aktivizovala internetové konspirační teoretiky a šiřitele fám a dezinformací, v důsledku čehož nikdo netuší co se reálně děje, nastiňuje politolog. Tvrdí, že v tomto silném a pečlivě budovaném informačním vakuu je důležité být zdrženlivý a soustředit se na širší perspektivu.

Zhroucený stát

"Co víme jistě? Víme, že Venezuela, země, která má největší zásoby ropy na světě, splňuje každým dnem stále více kritérií pro označení 'zhroucený stát'," pokračuje Toro. Podotýká, že země je již šest let v krizi, která zlikvidovala polovinu její ekonomiky, vedla k hyperinflaci a přiměla miliony zoufalých, hladových lidí uprchnout do okolních zemí, jelikož vládnoucí klika v zásadě rezignovala na zajišťování jakýchkoliv veřejných služeb a veškerý čas, energii a peníze fakticky vynakládá k tomu, aby se udržela u moci.

Ani to se jí však příliš nedaří, konstatuje politolog. Připomíná, že podle jedné z nepotvrzených fám se hlava tajné služby SEBIN přidala v úterý k opozici a operuje proti Madurovi. Je rovněž jasné, že jak venezuelský stát slábne, mocenský boj v Caracasu stále více připomíná zástupnou válku mezi cizími mocnostmi, uvádí politolog. Vysvětluje, že opozice stále více závisí na moci a zpravodajské podpoře Kuby, Ruska, Íránu a Turecka.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v úterý prohlásil, že Maduro chtěl ze země uprchnout, ale Rusko mu to rozmluvilo, připomíná Toro. Deklaruje, že ať jde o pravdivou, či smyšlenou zprávy, poukazuje na hlubší skutečnost: výsledek krize ve Venezuele má stále více závisí na Washingtonu a Moskvě než na dění v Caracasu.

"Víme jistě, že nesouhlas v bezpečnostních složkách je hluboký a je zakrýván tenkou vrstvou strachu z důsledků revolty," tvrdí politolog. Podotýká, že v posledních letech zběhly tisíce venezuelských vojáků, zpravidla do sousední Kolumbie, zatímco tisíce dalších jsou nuceny pracovat pro represivní aparát a nedostávají zaplaceno tak, aby dokázaly živit své rodiny. Podle publicisty je rovněž jisté, že velká část Venezuelanů zoufale touží po změně režimu, ale Madurova vláda zlikvidovala veškeré demokratické mechanismy, kterými by většina mohla prosazovat své požadavky.

Výše uvedené umožňuje jasné konstatování, že Venezuela zůstane ještě velmi dlouho nestabilní, míní Toro. Soudí, že i kdyby se režim zhroutil a moc převzala opozice, bude se muset vypořádat se záhadně vznikajícími ozbrojenými skupinami, provládními milicemi, kolumbijskými guerillami, obrovsky silnými pouličními gangy, ruskými vojáky, kubánskými špióny či vzdorujícími armádními jednotkami.

To vše by probíhalo na pozadí zcela zničené ekonomiky, která si bude žádat daň na sebelepší vládě, obává se politolog. Hořká pravda podle něj zní, že ve Venezuele neexistuje žádné kouzelné řešení a obří chaos a násilí, které jsme viděli v úterý, se může rychle stát novou normou.