Barr odmítl vypovídat o Muellerově zprávě, ve sněmovně USA se strhla hádka

"Předseda Nadler stanovil pro slyšení právního výboru Sněmovny podmínky, které jsou bezprecedentní a nejsou nutné," uvedla Barrova mluvčí Kerri Kupecová. Na dnešním veřejném slyšení se měli ministra dotazovat nejen členové výboru, ale také advokáti, což není běžná praxe.

Nadler však tvrdí, že tento postup již v minulosti byl použit a že Barrova reakce svědčí o tom, že ministr má obavy vypovídat.

Demokratičtí členové výboru se chtějí pokusit Barra přimět k účasti na slyšení prostřednictvím úředního předvolání. Chtějí také, aby jim Barr poskytl neredigovanou verzi téměř pětisetstránkové Muellerovy zprávy.

Demokraté ministrovi vyčítají, že při formulaci informace o závěrech zprávy a při pozdějším zveřejnění cenzurovaného textu postupoval tak, aby co nejvíce ochránil prezidenta Donalda Trumpa. Určitá pochybení Barrovi vyčetl v dopise zveřejněném ve středu i sám Mueller, podle něhož Barrova slova neodpovídala kontextu zprávy, a to zejména v otázce, zda Trump při vyšetřování bránil průchodu spravedlnosti. Mueller v tomto ohledu nedospěl k jasnému závěru, Barr však jeho zprávu interpretoval v tom smyslu, že popsané důkazy k závěru o bránění výkonu spravedlnosti nestačí. V dopise přitom Mueller tvrdí, že připravil závěry svého vyšetřování tak, aby je bylo možné okamžitě zveřejnit.

Barr ve středu vypovídal před právním výborem Senátu, kde řekl, že Muellerovo rozhodnutí nechat otázku bránění výkonu spravedlnosti otevřenou ho překvapilo. Sám prý cítil jako svou povinnost přiklonit se na základě shromážděných důkazů na některou stranu.

Senátorům Barr řekl, že prezidenta viny nezprostil, neboť to není úkolem ministerstva spravedlnosti. "Viny jsem ho nezprostil. Řekl jsem, že nevidíme dostatečné důkazy trestného činu bránění spravedlnosti," uvedl ministr. Dodal, že zprávu má nyní k dispozici veřejnost, která může Trumpovo chování vyhodnotit za 18 měsíců v prezidentských volbách.

Část senátorů nicméně Barrovo vysvětlení nepřijala a ministra kritizovala. Ostře vůči Barrovi vystupovala mimo jiné demokratická senátorka ze stát Havaj Mazie Hironoová, která ho obvinila, že není ke Kongresu upřímný, a vyzvala ho k rezignaci.

The Attorney General continues to lie to the American people and I would like to hear the truth from Mueller himself. When people like William Barr enter the moral dead zone of @realDonaldTrump’s White House, this is what you get. These are not normal times. pic.twitter.com/BmsThI11Gk