Svrhnou vojáci Madura? Opozice se shromažďuje u kasáren, Pompeo poslal videovzkaz

Guaidó, kterého jako prozatímního prezidenta Venezuely uznává přes 50 států, ve čtvrtek vyzval své příznivce k poklidným demonstracím u základen po celé zemi, "aby (vojáci) začali jednat v souladu s ústavou". "Cílem je předat náš vzkaz, aniž by vypukly konfrontace nebo jakákoli provokace," napsal dnes na twitter.

Podle AFP se v průběhu dopoledne k základnám v Caracasu vydávaly skupinky demonstrantů. Armádní špičky zůstávají věrné Madurovi, Guaidó však chce příslušníky ozbrojených sil přesvědčit, aby se k němu obrátili zády, přičemž jim slibuje amnestii. "Nemyslím si, že tohle armádu zviklá, ale přispívá to k tomu," řekl AFP na jednom z dnešních shromáždění 24letý právník Marcos Rodriguez.

Šéf americké diplomacie Pompeo se dnes na stoupence venezuelské opozice obrátil přes video na svém twitterovém účtu.

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR