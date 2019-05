Nové technologie by mohly zabránit zločinu dříve než se stane. Ale za jakou cenu?

Společnost s názvem ZeroEyes z Philadelphie uvádí na trh systém pro policejní oddělení, která dokáže zjistit, jestli osoba vstupující do daného zařízení, nese zbraň. Umělá inteligence systému se to pokouší rozeznat na základě simulovaných útoků zástupců společnosti, které ji umožní vnímat, jak vypadá zbraň v tomto specifickém nastavení v závislosti na světle, úhlech a dalších podmínkách.

Automatická detekce střelných zbraní je jedním z řešení narůstajícího problému hromadného útoků střelnými zbraněmi v USA. Jedná se o velice citlivé politické téma, protože Republikáni nechtějí omezit s odkazem na ústavní právo držení zbraně. Algoritmy detekce zbraní, které upozorňují bezpečnostní personál, když přijde ozbrojený člověk, mohou i tak snížit počet obětí.

Jedná se i o méně politicky citlivé opatření než je rozpoznávání obličeje, s kterým operuje stále více měst a policejních oddělení. Zařízení na rozpoznávání obličeje by mělo být schopné odhalit přítomnost podezřelých osob v reálním čase. Proti této technice ale velmi tvrdě protestují zastánci práva na soukromí. Např. v San Franciscu někteří zákonodárci chtějí blokovat jeho nasazení.

Identita někoho v databázi trestných činů a přítomnost zbraně v ruce této osoby by společně poskytovaly mnohem přesnější varování o možné pravděpodobnosti střelného útoku a omezovaly by falešné poplachy. Některé policejní útvary se už dnes místo namísto rozpoznávají obličeje spoléhají na automatizované čtečky státních poznávacích značek.

Společnost s názvem Reconyx prodává systém, který může automaticky číst poznávací značky a má více klientů činných v trestním řízení. Automatizované čtení poznávacích značek je však i tak dle obhájců soukromí problém. Ve Virginii bylo stanoveno soudem, že jej policejní útvary musí omezit.

Spojení konkrétního objektu, jako je zbraň, s konkrétní osobou, jako je někdo v trestní databázi, však slouží jako nedokonalý indikátor násilí. Budoucnost předvídání násilí tedy může spočívat ve sběru dalších údajů týkajících se chování. Přesně na to míří start-up Athena Security, který prodává software rozpoznávající specifické chování, jako je pomalá či rychlá chůze, které se liší od normy.

Software dle společnosti při kombinování s jinými datovými údaji jako je výraz účastníků v davu, rozeznat náladu a dokonce záměr jedince. Podle zakladatele společnosti a hlavního technického ředitele Chrise Ciabarra software dokáže detekovat, že dojde k boji ještě před tím, než úder dopadne na oběť.

Athena taktéž dokáže rozeznávat objekty jako jsou např. zbraně. Systém funguje jako mozek. Pokud si všimne něčeho neobvyklého a má pocit, že by to mohla být zbraň, zaměří se na to. Zástupci společnosti tvrdí, že jejich odhalování skrytých zbraní za pomoci termovizní má 99% úspěšnost. Největší problém jim činí kamery.

Defense News poukazují, že rozpoznávání nestandardního chování bude představovat další problém pro obhájce práva na soukromí a lidských práv obecně. Software by mohl být vyhodnocovat jako nebezpečné osoby jisté rasy a jeho aplikace se až zdá být příliš podobná neúprosnému dohledu Velkého bratra tvrdě trestajícího jakékoliv odchylky od Normy.

Podle serveru bude záležet na konkrétních výsledcích těchto systémů, jestli je začne veřejnost tolerovat. Pokud povedou k falešným poplachům a neoprávněným zadržením, pak jej nepochybně zcela odmítne. Pokud by se jimi podařilo zabránit zločinu, pak by její postoj mohl být jiný.