Američtí evangelikálové chtějí podkopat evropské právo. Jejich terčem jsou nejen homosexuálové, ale i vědci

Nejvíc se u nás probírá informační válka z Ruska, přičemž ale paradoxně zapomínáme, že nebezpečí může přicházet jak z východu, tak i ze západu. V Německu je nechvalně známý příklad rodiny Busekrosových, která vyhrála soud s tamními úřady, které rozhodly o odebrání jejich patnáctileté dcery Mellisy a jejím umístění do psychiatrické léčebny. Důvod spočíval v tom, že jí rodiče neposílali do školy, ale vzdělávali doma, což je v Německu, až na výjimky, zakázané.

Kdybychom se měli rozepisovat o tom, do jaké míry porušuje Německo rodičovská práva, zcela bychom odběhli od tématu. Za zmínku v této kauze stojí, že se rodině Busekrosových dostalo značné podpory ze strany amerických evangelikálů, kteří právě v domácí škole vidí možnost, jak své dítě vychovávat v duchu křesťanských hodnot, aniž by jim do toho zasahovala světská moc. Američtí evangelikálové nejen, že poskytli rodině právní pomoc, ale i lobbovali u německých politiků.

Mnoho amerických křesťanů tehdy psalo rodině Busekrosových dopisy a celkově se celému případu dostalo mezinárodní pozornosti. Přitom za zmínku stojí, že se Evropský soud pro lidská práva německým zákazem domácího vzdělávání zabýval, a rozhodl že neporušuje Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Informoval o tom iHned.cz. Jak pozoruhodné, že předchůdcem Aliance pro rodinu, která brojí proti stejnopohlavnímu manželství v ČR, byl právě onen VORP, který před lety bojoval za právo rodičů seznamovat děti se sexualitou "podle svého", tedy i v duchu dogmat katolické církve.

Případ rodiny Busekrosových je však pouhou špičkou ledovce. Americké křesťanské organizace vedou systematickou kulturní válku po celém světě. V Ugandě byl například přísný zákon proti homosexualitě z roku 2014, který měl za ní zavést i trest smrti, přijat právě díky podpoře evangelických misionářů z USA. Jednalo se konkrétně o organizace, které tvrdily, že skrze Ježíše Krista lze "vyléčit" homosexualitu.

V Evropě je činnost těchto organizací soustřeďována na omezování čím dál větší sekularizace společnosti, včetně boje proti uzákonění homosexuálních manželství, potratům, eutanáziím, kmenovým buňkám a sexuální výchově, včetně práva rodičů vzdělávat své děti doma. Jedná se konkrétně o tyto případy:

* Spojené království: Alliance Defense Fund (ADF), organizace založená americkými evangelikálními lídry, která právně zastupovala věřícího muže odmítajícího chodit do práce v neděli, kdy je bohoslužba.

* Švédsko: ADF hrála klíčovou roli v přesvědčování Nejvyššího soudu, který zamítl žalobu proti pastoru Ake Greenovi, který měl při svých kázáních šířit nenávist prohlášením, že gayové jsou rakovinovým nádorem celé společnosti.

* Aruba a Česko: Organizace Pata Robertsona American Center for Law and Justice (ACLJ) stály za blokováním zákonů, které by legalizovaly homosexuální svazky.

* Francie: Evropská pobočka ACLJ (European Center for Law and Justice - ECLJ) brojilo proti zákonu potírajícím činnost sekt s argumentací, že by mohl vést k omezování činnosti křesťanských církví.

Na evropské úrovni ECLJ lobbovala za omezování výzkumů v oblasti kmenových buněk.

Je Aliance pro rodinu napojená na americké křesťanské organizace?

https://www.youtube.com/watch?v=9eO3vyY3Q7Q&t=4112s Veřejné slyšení - Manželství (42:28) | zdroj: YouTube

Na tuto otázku lze nelze odpovědět. Podle slov předsedkyně Aliance Jany Jochové-Trlicové, které byly vyřčeny na veřejném slyšení k peticím za uzákonění homosexuálních manželství, a na podporu tradičního pojetí manželství se jedná o běžnou občanskou iniciativu, která se pouze obrátila na církev s prosbou o podporu a šíření petice na obranu manželství jako svazku muže a ženy, včetně jeho zakotvení do ústavy, protože jsou v této otázce takříkajíc zajedno. Většina petičních míst se nacházela v kostelech a náboženských prostorách.