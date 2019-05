Turisté vyrazili na vysněnou dovolenou. Byli v šoku z toho, co je potkalo

— Autor: Ivan Hájek / EuroZprávy.cz

Brit Craig a jeho přítelkyně Ellie měsíce šetřili, aby se mohli vydat na romantickou dovolenou do New Yorku. Hned po přistání se ale jejich plány změnily na noční můru. Mohou za to taxikáři, kteří si od dvojice za odvoz do města vyžádali desetitisíce korun.