O kauze Jágr píše celý svět. Nestačí se divit tomu, co se děje

V Česku sklidil legendární hokejista Jaromír Jágr za svou návštěvu Číny v rámci delegace prezidenta Miloše Zemana velkou vlnu kritiku. Naopak Američané dobře nechápou souvislosti jeho cesty do Asie. Vyplývá to alespoň z řady internetových reakcí, které jsou – na rozdíl od těch tuzemských – vesměs pozitivní.

Kupříkladu na webu sportovní televize Turner Sports Network napsali v reakci na Jágrův příspěvek na sociální síti, že legendární osmašedesátka zveřejnila fotografii z „nečekaného, leč dobře známého místa“ (Velká čínská zeď – pozn. red.). Jágr podle TSN v Číně předával životní lekce, které mu kdysi dal spoluhráč Mario Lemieux.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr), Kvě 5, 2019 v 6:11 PDT

Jágr na Instagramu přirovnal svou cestu do Číny právě k Lemiuexovi, který v roce 1985 přijel do komunistického Československa, aby se zúčastnil mistrovství světa v ledním hokeji. O pouhých šest let později spolu oba hokejisté zvedli nad hlavu věhlasný Stanley Cup, v němž s týmem Pittsburgh Penguins kralovali hned dvakrát.

Mario Lemieux je kanadskou hokejovou legendou. V NHL, kde nastupoval pouze v dresu Tučňáků z Pittsburghu, nasbíral 1895 kanadských bodů v pouhých 1022 zápasech. Jeho příběh je inspirativní také tím, že se k hokeji dokázal vrátit po úspěšném boji s nádorovým onemocněním mízních uzlin, které je známo pod označením Hodgkinův lymfom.

V podobném duchu jako TSN o Jágrově cestě do Číny píše i server Hockey Troll. Podle něj Jágr skončil v dresu Pittsburghu právě proto, že viděl Lemiuexe hrát na pražském mistrovství světa. Pravda je taková, že Penguins jej museli draftovat, aby za ně mohl hrát, což se stalo v roce 1990, kdy byl Jágr na draftu vybrán jako číslo 5.

Na webu DK Pittsburgh Sports je pak uvedeno, že Jágr je na podnikatelské cestě do Číny. Zároveň je hokejista opakovaně označován za ambasadora zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022, což on sám nepotvrdil. Americké weby dokonce tvrdí, že má pomáhat s přípravou čínského týmu na olympijský turnaj.

Jágrovi je v souvislosti s návštěvou Číny vyčítáno především to, že se jako člen delegace prezidenta Miloše Zemana setkával s představiteli tamního komunistického režimu. Legendární hokejista včera na sociální síti zveřejnil příspěvek, v němž svou účast hájil.