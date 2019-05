Exprezident Peru Humala a jeho žene byli obviněni z praní peněz

Kvůli přijímání úplatků od firmy Odebrecht zahájily v předchozích letech peruánské úřady vyšetřování všech peruánských exprezidentů, kteří stáli v čele země od roku 2001. Jeden z nich Alan García spáchal před zatčením minulý měsíc sebevraždu.

Šestapadesátiletý Humala, který byl prezidentem Peru v letech 2011 až 2016, a jeho žena Nadine (42) už strávili devět měsíců ve vazbě, propuštěni z ní byli před rokem. Prokuratura je viní z toho, že Humala dostal od Odebrechtu tři miliony dolarů na kampaň pro volby v roce 2011. Část peněz měla převzít osobně jeho manželka.

Obžaloba je postavena mimo jiné na výpovědi bývalého šéfa firmy Marcela Odebrechta, který byl v roce 2016 odsouzen za korupci a praní špinavých peněz k 19 letům a čtyřem měsícům vězení. Trest mu byl ale posléze snížen na deset let výměnou za to, že spolupracoval s justicí a udával další jména podezřelých z korupce. V prosinci 2017 byl propuštěn do domácího vězení.

Firma Odebrecht stojí v centru obřího korupčního skandálu v Brazílii, v roce 2016 ale vyšlo najevo, že uplácela vysoké politiky ve více než desítce zemí Latinské Ameriky. V Peru je kvůli tomu vyšetřován exprezident Alejandro Toledo, který žije v USA a Peru žádá jeho vydání, i předchozí prezident Pedro Pablo Kuczynski, který je od dubna v domácí vazbě.

Vyšetřován byl i exprezident Alan García, který žil ve Španělsku a loni přijel do Peru vypovídat kvůli svému případu. Prokurátor mu ale poté zakázal opustit zemi a García se uchýlil na uruguayské velvyslanectví, kde žádal o azyl. Ten mu ale Uruguay neudělila. Minulý měsíc, když ho přišla policie zatknout, se García střelil do hlavy a zemřel.