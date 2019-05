Kongres USA chce plnou Muellerovu zprávu do příští středy

Středeční obsílka ministerstva přišla ve stejný den, kdy právní výbor Sněmovny kontrolované demokraty podpořil žalobu na šéfa resortu Williama Barra pro pohrdání Kongresem právě kvůli nedodání necenzurované Muellerovy zprávy. Vydání zabránil Bílý dům uplatněním výsadního práva prezidenta neposkytovat informace Kongresu a potažmo veřejnosti. O žalobě proti ministrovi bude nyní rozhodovat celá dolní komora.

BREAKING: House Intel just subpoenaed DOJ for all counterintelligence and foreign intelligence materials in the probe, the full report, and underlying evidence.



DOJ has responded to our requests with silence and defiance.



Congress needs the material. We will not be obstructed.