Amerika se řítí do krize. Hrozí zatýkání úředníků

Někteří poslanci, kteří dosud nabádali ke zdrženlivosti, dnes považují ústavní žalobu, takzvaný impeachment, za nevyhnutelnou. "Pokud nás fakta dovedou k takovému cíli, nechť se to stane," citoval newyorský list vůdce sněmovní demokratické většiny Stenyho Hoyera. Rolí prezidenta v pátrání po ruském vlivu a případným mařením vyšetřování z jeho strany se zabývá šest výborů Sněmovny reprezentantů ovládané demokraty. Jejich předsedové podle Hoyera svůj postup koordinují.

Demokraté chtějí podle The New York Times obvinit z pohrdání Kongresem několik členů Trumpovy vlády, a celou věc pak spojit do jedné kauzy, jako se to stalo v éře bývalého prezidenta Richarda Nixona. Kongres si tehdy právě takovým způsobem vynucoval vydání odposlechů konverzace v Oválné pracovně Bílého domu. Nixon se vzpíral, byl vystaven proceduře impeachmentu a nakonec sám odstoupil.

Právní výbor Sněmovny reprezentantů ve středu odhlasoval návrh obvinit z pohrdání Kongresem ministra spravedlnosti Williama Barra, který ignoroval předvolání k parlamentnímu výslechu. Pokud demokraty ovládaná sněmovna návrh schválí, což lze očekávat, bude pravděpodobně následovat žaloba k soudu. Americký tisk upozorňuje, že žalobcem by v takovém případě měl být washingtonský prokurátor, který je zaměstnancem ministerstva spravedlnosti, tedy Barrovým podřízeným. Pře může trvat dlouhé měsíce, podle serveru Politico i roky.

Demokraté se s takovým zdržováním nehodlají smířit, píše The New York Times. Demokratická poslankyně Pramila Jayapalová místo toho navrhuje zahájit rovnou proceduru impeachmentu, ale při dodržení tří podmínek: první je přístup k necenzurované zprávě o ruském vměšování, druhou slyšení jejího autora Roberta Muellera a třetí výslech Donalda McGahna, bývalého Trumpova poradce. Tomu všemu se ale republikáni zatím usilovně brání.

Šéf sněmovního výboru pro kontrolu a rozpočet Elijah Cummings proto nevylučuje radikální kroky. Jedním z nich je obstavení platů těch vládních úředníků, kteří odmítnou spolupracovat s Kongresem. Spolu se šéfem kontrolního podvýboru Gerrym Connollym Cummings připouští i možnost, že kvůli pohrdání Kongresem mohou být vzpurné osoby uvězněny. Něco podobného se naposledy stalo ve 30. letech minulého století, píše The New York Times.