Vyzrazená agentka CIA Plameová chce do Kongresu

Identitu Plameové vyzradili novináři na základě informací od vládních úředníků. Stalo se to poté, co její tehdejší manžel, bývalý americký velvyslanec Joseph Wilson, kritizoval Bushovu administrativu za to, že nepravdivě informovala o kontaktech předválečného Iráku a afrického Nigeru. Navzdory Wilsonovu zjištění, že Irák nezískal dodávky uranu z Nigeru, se tato informace dostala do oficiálních vládních textů. Po Wilsonově kritice se v tisku objevila zpráva, že jeho žena pracuje v rozvědce. Diplomat to označil za pomstu.

V souvislosti se skandálem kolem Plameové byl odsouzen pouze blízký spolupracovník tehdejšího viceprezidenta Dicka Cheneyho Lewis Libby. Za lhaní při vyšetřování úniku informací byl odsouzen ke dvěma a půl roku vězení a k pokutě 250.000 dolarů. Exprezident Bush krátce po rozsudku Libbymu trest vězení prominul, nechal ho ale zaplatit pokutu. Loni Libbyho omilostnil prezident Donald Trump.

Příběh Plameové, která se nyní živí mimo jiné jako autorka špionážních románů, v roce 2010 ztvárnil režisér Doug Liman ve filmu Fair Game, kde hlavní roli hraje Naomi Wattsová.