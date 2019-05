Špionka Butinová doufá, že Moskva ocení její materiály z USA

Trvá na tom, že nebyla tradičním agentem, protože své aktivity neskrývala. Prohlásila také, že neví nic o ruském vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016.

Přiznala, že informace o vlivných Američanech měla předávat do Moskvy. Podle jejích obhájců měl být prostředníkem vlivný ruský politik a bývalý poslanec Alexandr Toršin, nynější viceguvernér centrální banky. Rusko obvinění odmítlo a prezident Vladimir Putin případ hodnotil jako nehoráznost, protože není jasné, co žena spáchala a zač byla odsouzena.

V rozhovoru s NPR Butinová uvedla, že jde o velké nedorozumění, a popřela, že její činnost spadá pod snahu ruské vlády ovlivnit politiku v USA. Nevěděla, že se měla coby zahraniční agent zaregistrovat u americké vlády.

"Není správné tvrdit, že to vše byl jeden velký plán a já jsem jeho součástí. Neexistují o tom důkazy a já o takovém plánu nic nevím," prohlásila. Řekla dále, že se její jméno neobjevilo ve zredigované zprávě zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který se věnoval objasňování údajného ruského vměšování do voleb.

Butinová řekla, že jí šlo pouze o to být "tvůrkyní míru" mezi Ruskem a USA. "Nikdy jsem neskrývala lásku k vlasti ani k této zemi. Mám ráda obě, budovala jsem mír," tvrdila v rozhovoru.

Podle amerických úřadů se ale nejenom snažila vytvořit tajné propojení mezi ruským režimem a vlivnými Američany, ale měla také vyhledat potenciální kontakty pro ostatní agenty. Tajné služby tuto aktivitu označují jako "vyhledávání a zjišťování", což je prý téměř stejně důležité jako špionáž samotná.

Butinová přiznala spolupráci s Toršinem, nicméně popřela, že ji kontroloval nebo že je sám součástí špionážní sítě. Posílala mu prý zprávy o své práci, avšak nevěděla, kde tyto informace skončí. Její přítel z Jižní Dakoty Paul Erickson na jaře 2016 e-mailem kontaktoval vedení kampaně Donalda Trumpa a nabídl, že zajistí kontakt mezi kampaní a Moskvou prostřednictvím NRA. Ericksona vyšetřují federální úřady kvůli podezření z podvodu, z kriminální činnosti spojené s Butinovou obviněn nebyl.

Butinovou podle NPR čeká převoz do federální věznice, kde má strávit příštích devět měsíců a pak má být deportována. Vězení ji prý netrápí tak jako rozruch kolem jejího případu. "Stydím se za to, že místo vytvoření míru jsem vyvolala neshody tím, že jsem se nezaregistrovala. Zůstane to se mnou po celý život. To mne mrzí víc než 18měsíční trest, i když ten je bolestný pro mou rodinu," prohlásila.

Po návratu do Ruska chce odjet na Sibiř, kde vyrůstala, a stát se profesorkou. "Budu zřejmě potřebovat nějakou dovolenou, protože ty minulé roky přinesly docela pestrou emoční zkušenost," sdělila v rozhovoru.