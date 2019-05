Trumpův právník Giuliani se chystá do Kyjeva, bude zkoumat citlivé kauzy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani se chystá na Ukrajinu, aby tam zjistil detaily dvou kauz zajímajících Bílý dům: působení bývalého šéfa Trumpova volebního štábu Paula Manaforta v Kyjevě a podíl syna bývalého viceprezidenta Joea Bidena na firmě vlastněné ukrajinským oligarchou. Napsal to list The New York Times. Giuliani se chce setkat s nově zvoleným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.