Mission impossible popisuje realitu? Bývalá ředitelka CIA popisuje, jak probíhá přestrojení agentů

V mnoha filmech - např. v populárních filmech o agentu Bourneovi - má agent k dispozici kufřík plný falešných pasů. Mendezová vysvětluje, že takto to vážně nechodí. Agent si nemůže jen tak vybírat roli, kterou bude hrát, ale ta je pečlivě připravena. Výroba falešné identity včetně pasu, tak aby skutečně nedošlo k odhalení agenta, je, co se týče zdrojů a financí, velmi náročný proces. Agent musí se svou rolí skutečně sžít, nikoliv si ji jen tak vybrat.

To se týká i převleků. Nestačí si vzít jen paruku či brýle, ale agent by měl být schopen změnit celou svou vizáž i charakter, aby seděl do role a nikdo si jej nespojoval s agentem. Zároveň, upozorňuje Mendezová, by neměl být nějak výrazný, např. by neměl být odpudivým mužem. Měl by být „ malým šedým mužem“, co nejlépe to půjde, tj. osobou, kterou si nikdo moc nevšímá a je naprosto zapomenutelná.

Agenti v CIA mají podle Mendezové zakázány tři převleky. Mírové jednotky, kněze a mediální pracovníci. U náboženských a mediálních postav je to proto, že jsou zranitelné a pokud by byly obviněny, že jsou tajnými agenty v přestrojení, nemají žádnou strukturu, která by je dokázala bránit. U mírových jednotek je to proto, že ty musí být „čisté“, aby mohly fungovat.

Mendezová poněkud překvapivě chválí rychlou změnu identity v Želvách Ninja, kdy se blonďatá reportérka Megan Foxová v davu rychle převlékne na sexy školačku. Podle Mendezové v davech lze provádět věci, „spoustu věcí, o kterých byste nesnili“, protože nikdo nevěnuje další osobě pozornost. Dle ní CIA v nich často zkouší. Kamery též nesledují obličej, ale celý „profil“, což byla blonďatá reportérka, a když se Foxová zbavila všech těchto rysů, zmizela i z pozornosti kamer.

Jiným příklad dobrého převleku nabízí špionážní seriál Alias. Titulní hrdinka na letišti nezměnila nejen celý svůj profil, ale využila jej i ke lehké konverzaci s pracovnicí letištní bezpečnosti a tím ji rozptýlila a odvedla pozornost od toho, co nechtěla, aby dělala, tj. více zkoumala její profil. Podle Mendezové je to přímo modelový příklad.

Bývalá agentka CIA se též vyjádřila k populárním falešným obličejům, jaké se např. používají v sérii Mission Impossible. Podle ní agenti CIA skutečně používají jistou formu falešných masek. Jedná se např. o změnu chrupu u dentistů či změnu nosu. Avšak, nemá masky, které by dokázaly z agenta dokázaly udělat tu samou postavu, kterou chce imitovat. Nejde totiž např. dát menší nos na ten větší, vždy se musí maska přizpůsobit agentovi a ne naopak.

Podle Mendezové je jedním z nejlepších příkladů, jak operují tajné služby, film Argo, který pojednává o skutečné tajné operaci v Íránu v roce v roce 1980, kdy agenti CIA dostali ze země americké šest pracovníků americké ambasády v přestrojení za fiktivní filmový štáb. Akci naplánoval a uskutečnil manžel Mendezové, Anotio Mendez.