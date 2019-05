Guaidó obvinil Madura z rozsévání strachu a státního terorismu

Guaidó hovořil s britským listem v době, kdy nejméně desítce jeho spojenců hrozí vězení kvůli jejich roli ve výzvě k vojenské vzpouře vůči autoritářskému režimu z 30. dubna. Někteří opoziční zákonodárci, kteří byli zbaveni poslanecké imunity, se ukrývají na ambasádách různých zemí v Caracasu, a jeden uprchl do Kolumbie. Místopředseda parlamentu ovládaného opozicí Edgar Zambrano byl zadržen už ve středu a místo jeho nynějšího pobytu je neznámé.

Guaidó Madura obvinil, že se snaží umlčet opozici kampaní "státního terorismu". "Dnes jsme svědky teroru, zasévání teroru, který je vším, co Madurovi zbylo," řekl Guaidó v rozhovoru, který poskytl britskému listu v sídle své strany ve venezuelské metropoli. "To, co nyní provádějí, je v zásadě státní terorismus, protože využívají státního aparátu k šíření strachu," prohlásil Guaidó.

Maduro a jeho podporovatelé považují neúspěšnou vzpouru za pokus o puč podporovaný Spojenými státy. Potlačen byl podle pozorovatelů díky loajalitě venezuelských ozbrojených sil.

Pětatřicetiletý předseda venezuelského parlamentu Guaidó, kterého desítky zemí světa uznávají jako prozatímního prezidenta země, se domnívá, že pronásledování zákonodárců odráží zoufalství režimu, který zažívá své "poslední chvíle".

"Všechno, co mu zbývá, je bohužel perzekuce," řekl Guaidó o Madurovi, který se ujal moci po úmrtí Huga Cháveze v roce 2013 a loni se prohlásil vítězem voleb, mnohými pokládanými za zmanipulované.

Někteří dřívější Madurovi spojenci zjevně přeběhli na druhou stranu a Guaidó se domnívá, že Maduro nyní trpí stihomamem. "Myslím, že nikomu nedůvěřuje, ani člověku, který mu podává kávu," řekl Guaidó. Za důkaz hlubokého rozkolu uvnitř armády označil zběhnutí šéfa rozvědky Manuela Figuery a předpověděl, že takových případů bude "víc a víc".