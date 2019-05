Slavná americká herečka vyzvala ženy, aby nespaly s muži

Georgia se stala čtvrtým americkým státem, který zakázal uskutečnění potratů ve chvíli, kdy je detekován tlukot srdce plodu. Jedná se o tzv. „zákon tlukoucího srdce.“ Podle kritiků tím prakticky zakazuje celou praxi potratu, protože tlukot srdce lze rozeznat šest týdnů po poslední menstruační periodě, tedy ještě předtím, než mnoho žen vůbec ví, že jsou těhotné.

„ Naše reprodukční práva jsou vymazávána. Dokud nebudou mít ženy právní kontrolu nad našimi vlastními těly, prostě nemůžeme riskovat těhotenství. Připojte se k mně tím, že nebudete mít sex, dokud nezískáme tělesnou autonomii zpět,“ napsala na svém twitterovém účtu rozčilená herečka.

Milanová dlouhodobě bojuje za ženská práva. Angažovala se např. v hnutí MeToo. Proti zákonu tlukoucího srdce protestovala v Georgie už v dubnu, když ho schvaloval tamní Kongres.

„ Odmítáme tento pokus kriminalizovat ženy za to, že dělají rozhodnutí o tom, co je pro ně v životě nejlepší. Tento nebezpečný a chybný zákon kopíruje spoustu dalších, které už byly uznané jako protiústavní. Jako mužům, kteří prosazují slabou vládu, vám chceme vzkázat, že vláda nikdy není silnější, než když vstupuje do ženského těla nebo ordinace lékaře,“ vyjádřila se Milanová.

Její návrh vzbudil na sociálních sítích množství povzbudivých komentářů, ale i těch kritických. Proti Milanové se postavily i některé feministky. Milanová svým návrhem dle nich podporuje sexistickou představu, že sex je nástroj, který ženy používají k ovlivňování mužů.

Podporu získala Milanová z nečekaného směru. „ Přemýšlejte o všech potratech, kterým se vyhnete!“ napsal jeden odpůrce potratů. Podle konzervativců svým návrhem Milanová vyzývá k vítané sexuální abstinenci.

Herečka pro agenturu Associated Press uvedla, že jí kritika nevadí. Podle ní její tweet měl zamýšlený efekt, kterým bylo přinutit lidi, aby „mluvili o válce o ženy.“

Milanová řekla, že ženy si mají samy rozhodnout, jak dlouho jejich sexuální stávka má trvat. Sama se ještě nerozhodla.

Potraty jsou v USA velmi citlivým tématem, na kterém se štěpí stranická příslušnost. Republikáni obecně bývají „pro život“ (tj. proti potratům), zatímco Demokraté jsou „pro volbu“ (tj. potraty). Současná administrativa republikánského prezidenta Donalda Trumpa je výrazně zaměřená proti potratům.

Jeho odpůrci, včetně Milanové, se bojí, že se vláda pokusí zvrátit rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1973 v případu Roe vs. Wade, které legalizovalo potraty do doby, než je dítě aspoň teoreticky schopné přežít mimo tělo matky. Trump do Nejvyššího soudu jmenoval 2 nové soudce, kteří zastávají spíše konzervativní pozice a jsou proti potratům.

Případy sexuálních stávek v historii

Milanová svou ideu sexuální stávky obhajovala odkazem na historické případy, kdy ženy odepřely mužům sex jako akt protestu. Např. v roce 1600 ženy z indiánského kmene Irokézovů odmítly mít sex, aby ukončily neregulované válčení. Podobně v roce 2003 liberijské ženy provedly sexuální stávku k ukončení dlouhodobé občanské války.

O sexuální stávce psal už dramatik Aristofanes ve své komedii Lysistrata. Jí zorganizované odepření sexu mělo vést k ukončení peloponéské války. Kolumbijské ženy z města Pereira vyhlásily v roce 2011 „stávku zkřížených nohou“ s cílem zastavit vraždění mezi drogovými gangy. Počet vražd v tomto městě skutečně poklesl.

K sexuální stávce v témže roce též vyzvala belgická senátorka Marleen Temmermanová belgické ženy, aby mužům byl odepřen sex, dokud nebude sestavena vláda. Belgie v té době se nedokázala více jak rok dohodnout na finální podobě vládního kabinetu. Temmermanová svůj nápad hájila tím, že podobná akce už byla jednou vyzkoušena v Keni před dvěma lety a že skutečně do měsíce nová vláda vznikla.