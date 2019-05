Trump uvolní pro americké farmáře 15 miliard, důvodem je obchodní válka s Čínou

Američtí farmáři, kteří jsou hlavní voličskou skupinou Donalda Trumpa, patří k těm, které obchodní válka zasáhla nejhůře. Sojové boby jsou nejcennějším americkým zemědělským exportním artiklem a dodávky do Číny v loňském roce spadly na nejnižší úroveň za 16 let, upozornila agentura Reuters.

Ministr zemědělství Sonny Perdue v pátek uvedl, že Trump ho požádal o vypracování plánu, který by americkým farmářům pomohl vyrovnat se s těžkým dopadem obchodní války mezi USA a Čínou na zemědělství. Jde o druhé kolo pomoci, loni jeho ministerstvo schválilo plán kompenzací nižších cen zemědělské produkce a ztráty odbytu, které jsou důsledkem obchodních sporů s Čínou a dalšími státy, a to ve výši 12 miliard dolarů.

Cla neplatí čínská vláda ani firmy se sídlem v Číně. Hradí je dovozci čínského zboží, obvykle americké společnosti nebo zahraniční podniky registrované v USA.

V pondělí Čína oznámila, že uvalí vyšší cla na dovoz řady zboží z USA včetně zmrazené zeleniny. Loni Peking zavedl cla na dovoz americké zemědělské produkce, kromě jiného sojových bobů, čiroku nebo vepřového masa.

Přestože zemědělci do značné míry Trumpa podporují, mnozí vyzývají k okamžitému konci obchodního sporu, který vedl ke zhoršení úvěrových podmínek a kvůli němuž stouplo zadlužení sektoru na nejvyšší úroveň za celá desetiletí.

Trump v pátek slíbil vykupovat produkty amerického zemědělství, které Čína běžně dováží, a dávat je chudým zemím ve formě humanitární pomoci. To se ale nelíbí Kanadě. "Zdá se to snadné, ale není jednoduché provést to správným způsobem. Může to způsobit určité narušení trhu, a právě tomu se chceme vyhnout," uvedla kanadská ministryně zemědělství Marie-Claude Bibeauová.