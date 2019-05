Maduro se dopouští zločinů proti lidskosti? Amnesty International volá po jeho potrestání

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Režim autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura systematicky využívá k potlačení svých oponentů mimosoudní popravy, svévolné zatýkání a nepřiměřené zásahy bezpečnostních složek, které končí zraněním či smrtí. Na tyto činy, které mohou naplňovat definici zločinů proti lidskosti, by mělo mezinárodní společenství rázně zareagovat. Uvedla to ve své dnešní zprávě organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI), podle níž by OSN měla ustavit zvláštní vyšetřovací komisi.