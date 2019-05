Technologie na rozpoznávání obličejů byla v San Francisku zakázána

Algoritmickou identifikaci obličejů začaly v posledních letech využívat policejní sbory po celých Spojených státech, píše agentura Reuters. Podle deníku The Washington Post (WP) ale tento trend nyní utržil ráznou symbolickou ránu. O opatření sice musí městská rada hlasovat ještě jednou příští týden, média však očekávají pouze potvrzení úterního výsledku.

"Tento zákaz bude mít ohlas díky pověsti San Franciska jako spřáteleného území nejmocnějších světových technologických firem včetně Googlu a Facebooku. Systémy, které dovedou najít a rozpoznat obličeje pro podnikatelské a spotřebitelské účely, navrhovali právě jejich vývojáři," komentuje WP.

Deník The New York Times (NYT) připomíná, že za pomoci této technologie dokázaly úřady identifikovat podezřelého v případu loňské střelby v redakci deníku The Capital ve městě Annapolis. Proti automatizovanému hledání obličejů však vystupují sdružení na ochranu soukromí a občanských svobod, která se obávají chybných rozhodnutí systémů či jejich zneužití k hromadnému sledování.

"S tím, že San Francisco je hlavním městem technologického sektoru a je i takto vnímáno, se podle mě pojí odpovědnost pro zdejší zákonodárce," řekl NYT jeden z autorů nového nařízení Aaron Peskin. "Právě proto, že má zde svou základnu, máme mimořádnou zodpovědnost, abychom regulovali přemíru technologie," dodal.

Městský předpis zakáže veřejným institucím hledat osobu z fotografie či videa chytrým softwarem. Nezakazuje však využívání sledovacích nástrojů, jakými jsou bezpečnostní kamery, a při mimořádných okolnostech bude moci prokurátor či policie žádat o možnost zapojit zakázanou technologii.

Nové nařízení také neomezuje místní společnosti a systémy na identifikaci osob zůstávají napříč Spojenými státy do velké míry bez regulace, píše WP. "Na celostátní úrovni není použití rozpoznávacích technologií ošetřeno žádnou právní úpravou a více než 50 policejních sborů jednotlivých amerických států či těch v nižších správních jednotkách už někdy systémy na rozeznávání obličejů použilo s cílem identifikovat podezřelé či ověřit něčí totožnost," uvádí list.