„Darebácké státy" čelí Trumpovi. Dokáže je prezident zkrotit? Jen síla nestačí

Tři země, které se již dlouho definovaly jako „divocí odpůrci" Spojených států amerických, a deník jmenuje - Severní Koreu, Írán a Venezuelu - se rozhodly vzdorovat prezidentu Trumpa. Každý z nich se spoléhá na skutečnost, že Trump nakonec není tak talentovaný vyjednavač a že není ani připraven uchýlit se k síle, jak tvrdí.

Trump není ani talentovaný vyjednavač, ani silový prezident

Každá země představuje pro prezidenta, který má málo zkušeností s řízením mezinárodních krizí, zcela jinou výzvu, prezident navíc, který dosud nenašel správnou rovnováhu mezi diplomacií a hrozbou, není vždy velmi konzistentní, pokud jde o zahraniční politiku, míní New York Times.

Trump sice může říci, že s těmito třemi zeměmi „bude řešit problémy, které jeho předchůdci měli", jak řekl, nebo často „zhoršili nebo jim odmítli čelit". Přichází ale čas mu připomenout, jak těžké je převést slova do realistických řešení, píše list.

Trump obviňuje Obamu, že dovolil Severní Koreji rozšířit svůj arzenál, mít s Íránem tu „nejhorší dohodu v historii" a že ani „nedokázal najít způsob, jak použít americké síly" - proti venezuelskému prezidentovi Niclási Maduro. Obamovi poradci mu již odpověděli s poukazem na to, že žádný z těchto problémů nelze vyřešit snadno a že je vždy nutná „maximální diplomatická opatrnost".

Trumpovy problémy s těmito třemi zeměmi se řídí stejným vzorem: nepřiměřený a agresivní postoj bez jasného plánu na jeho realizaci, jež doprovází nedostatkem snahy o konsensus v rámci administrativy, zda by Spojené státy měly být více či méně intervenční. „Trumpovy pozice jsou ale zřídka vyryté v mramoru: podle Bílého domu je lepší destabilizovat své protivníky," píše The New York Times. Má to ale stejný vliv jak na spojence, tak na vlastní správu.

Americké zahraniční politice chybí strategická vize

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o Severní Koreji, Íránu a Venezuele nevedla dosud k výsledkům, které on sám chtěl, mohl by prezident Trump skončit s obviňováním Johna Boltona, svého poradce pro národní bezpečnost a Mika Pompea, jeho státního tajemníka, kteří oba dva vystupují jako jestřábi ve prospěch útočných pozic.

Je to právě nedostatek strategické vize, jež činí americkou politiku nedůvěryhodnou. A na čele Spojených států amerických nestojí oba poradci, ale americký prezident Donald Trump, který řekl, že chce zkrotit „darebácké státy". Nyní jim musí čelit a vyrovnat se s tím, co o nich sám říkal.