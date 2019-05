Sítě 5G v ohrožení? Kroky USA proti Huawei mohou zpomalit jejich zavádění

Americké ministerstvo obchodu se nyní rozhodlo zařadit společnost Huawei a jejích 70 odboček na černou listinu. Tento krok podle agentury Reuters firmě znemožňuje kupovat americké součástky bez souhlasu vlády USA. Americký ministr obchodu Wilbur Ross uvedl, že nařízení o umístění Huawei na černou listinu vstoupí v platnost v pátek.

Společnost Huawei podepsala desítky komerčních smluv na dodávky zařízení pro sítě 5G po celém světě, včetně 25 kontraktů v Evropě. Realizace těchto kontraktů se může zkomplikovat, pokud firma nebude moci kupovat součástky od amerických dodavatelů, upozornila CNN.

Huawei je největším dodavatelem telekomunikačních zařízení na světě. Firma tvrdí, že i samotné Spojené státy ji při zavádění sítí 5G potřebují. S tímto názorem podle CNN souhlasí také někteří analytici.

"Huawei je jedním z vedoucích hráčů v oblasti 5G a americký trh Huawei potřebuje," uvedl analytik Charlie Dai z výzkumné společnosti Forrester. "Tento zákaz zpomalí zavádění 5G a nakonec způsobí újmu operátorům a spotřebitelům po celém světě," dodal.

Podle agentury Reuters představují kroky USA proti firmě Huawei rovněž hrozbu pro řadu dodavatelů telekomunikačních zařízení v Asii a Evropě. "Pokud by Huawei nebyla schopna vyrábět například síťové servery, protože by nemohla získat klíčové americké součástky, znamenalo by to, že by rovněž přestala kupovat komponenty z ostatních zemí," řekl agentuře Reuters nejmenovaný vedoucí představitel jednoho z dodavatelů firmy Huawei.

Společnost Huawei loni podle agentury Reuters vynaložila na nákup součástek 70 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč). Z toho zhruba 11 miliard dolarů zaplatila za komponenty od amerických podniků, například výrobců čipů Qualcomm, Intel a Micron Technology.

Firma Huawei varovala, že postup Washingtonu způsobí "značnou ekonomickou újmu" americkým podnikům, se kterými obchoduje, ovlivní desetitisíce pracovních míst v USA a naruší spolupráci a důvěru v globálním dodavatelském řetězci.

Huawei stojí v čele snahy Číny o vývoj vlastních špičkových technologií a snížení závislosti na jejich dovozu. Toto úsilí získalo na důležitosti po loňských problémech čínské společnosti ZTE. Ta v souvislosti s porušováním sankcí vůči Íránu nemohla po několik měsíců kupovat součástky od amerických podniků. Zákaz paralyzoval klíčové aktivity ZTE a firmě dokonce hrozil bankrot.

Podle analytiků z výzkumné společnosti Fitch Solutions budou mít nynější kroky USA na aktivity Huawei menší dopad než v případě ZTE. "Huawei by mohla nahradit některé komponenty pořizované v USA domácími alternativami," cituje CNN z jejich zprávy. Zdroj agentury Reuters z nejmenované americké technologické společnosti nicméně uvedl, že Huawei nemůže své americké dodavatele nahradit čínskými, a to přinejmenším po několik let. "Do té doby už budou mrtví," dodal.