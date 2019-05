Američané couvají? Dočasně by mohli uvolnit restrikce uvalené na Huawei

Americké ministerstvo obchodu by mohlo poskytnout dočasnou licenci společnostem a lidem, kteří mají vybavení Huawei, aby tak získali čas zajistit si spolehlivost svých komunikačních sítí a vybavení, uvedla resortu. Licence by se netýkala nově uzavřených obchodů a měla by trvat 90 dnů, dodala.

Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, firma to ale popírá. Čtvrteční rozhodnutí amerického ministerstva obchodu by podle analytiků mohlo ohrozit aktivity čínského podniku i jeho dodavatelů a zpomalit výstavbu mobilních sítí páté generace (5G). Americké nařízení, které již vstoupilo v platnost, postihlo Huawei a jeho 68 poboček v 26 zemích. Huawei považuje rozhodnutí amerického ministerstva obchodu za bezdůvodné a za porušení práv firmy.

Z dočasné licence by mohli mít přínos například poskytovatele přístupu k internetu a mobilních telefonních služeb v řídce obydlených místech, jako je Wyoming a východní Oregon, kteří v posledních letech nakupovali od společnosti Huawei síťové vybavení, napsala agentura Reuters.