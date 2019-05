Trump nemá znovuzvolení jisté? Demokrat Biden má o 11 procent vyšší preference

O pět procent hlasů víc než Trump by ve volbách dostal Bernie Sanders, představitel levicového křídla demokratů. O dvě procenta by nynějšího prezidenta porazila massachusettská senátorka Elizabeth Warrenová, 38 procent hlasů jako Trump by dostala kalifornská senátorka Kamala Harrisová. Pete Buttigieg, starosta města South Bend ve státě Indiana, by s Trumpem o procento prohrál.

Podobný obrázek nabízí i anketa o popularitě mezi demokratickými kandidáty. Prvního Bidena preferuje 35 procent voličů Demokratické strany, pro Sanderse je 17 procent. Warrenovou by v primárkách podpořilo devět procent demokratických voličů, Buttigiega šest a Harrisovou pět.

Demokraté si svůj nominační sjezd naplánovali do Milwaukee, sejít se má 13. až 16. července 2020. Hlasovat o příští hlavě státu budou Američané tradičně v listopadu.