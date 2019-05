Trump podpořil potraty v případě znásilnění nebo incestu

Stát na jihu USA zakázal ženám předčasně ukončit těhotenství s výjimkou situace, kdy existuje vážné nebezpečí pro zdraví matky. Trump v sobotu na twitteru připomněl, že je silně proti potratům s výjimkou tří případů: znásilnění, plození dětí mezi blízkými příbuznými a ochrana života matky.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....