Americké námořnictvo řeší nepříjemný skandál. Námořníci si vedli seznamy znásilnění

Od roku 2011 na amerických ponorkách mohou sloužit důstojnice. V roce 2015 námořnictvo poprvé vyzvalo k tomu, aby se do „tiché služby“ přihlásily i ženské rekrutky. V roce se takto integrovaly posádky USS Floridy v roce 2018.

Kapitán Gregory R. Ketcher si pochvaloval, že integrace se zdařila. „ Kdybychom se o to náhle pokusili 15 až 20 let zpátky, myslím si, že by to bylo obtížné. Nebyli bychom připraveni na to a pravděpodobně by to nešlo tak hladce.“

11 měsíců poté se však ukázalo, že na ponorce integrace neproběhla tak zcela dokonale, jak si Ketcher myslel a že on sám na tom měl svůj podíl. Při zkoumání nařčení z „špatného velitelského klimatu“ vojenské vyšetřování zjistilo, že ženy na ponorce byly předmětem agresivních sexuálních fantazií a ponižujícího sexuálního hodnocení.

Podle vyšetřování minulý červen jeden námořník ukázal ženské poddůstojnici dva seznamy, které zahrnovaly jméno každé ženy na palubě. Ke každé ženě byly zařazeny hvězdičky od jedné do čtyř, které označovaly její atraktivnost.

Ačkoliv se o nich hovořilo jako o „seznamech znásilnění“, nezmiňovaly nedobrovolné sexuální akty, ale popisovaly „agresivní sexuální aktivitu“. „Explicitně sexuální seznam popisoval různé ženy z USS Florida dle jejich vzhledu, charakteristik a různé sexuální akty, které s nimi chtěli tvůrci seznamu provádět“, stojí ve vyšetřovací zprávě.

Seznamy byly na počítačové síti ponorky a byly neustále aktualizovány, jak je muži svým hlasováním měnili. V době, kdy poddůstojnice dostala seznamy do rukou, se mělo odehrát další hlasování.

Poddůstojnice ukázala seznamy Ketcherovi, ten to však odmítl řešit s tím, že má jen „kousek papíru.“ Neaktivita vedení měla za následek, že 32 žen na 173 členné ponorce měly podle zprávy být „plné strachu, hněvu a znechucení“ a dokonce i mužští námořníci se cítili být „ zděšeni, pobouřeni a méně důvěryhodní, "citují vyšetřovatelé.

Poddůstojnice, která měla seznamy k dispozici, se rozhodla s nimi podělil se svým přítelem a rodinou i dalším důstojníkem. Jako důvod uvedla frustraci z nejednání vedení. V důsledku toho začalo vyšetřování, které vedlo k propuštění Ketchera.

Není to první incident v americkém námořnictvu, který se týkal nevhodného chování mužů vůči ženám na lodi. V roce 2014 bylo obviněno 12 námořníků, že pořizovalo tajné nahrávky nahých členek ženské posádky ve sprchách.

Viceadmirál Chas Richard, velitel ponorkových sil USA, trvá na tom, že seznamy jsou „ojedinělým incidentem“, který „vůbec neodráží celkový výkon a chování“ amerických námořníků sloužících na ponorkách. „ Nemůžu zaručit, že se takový incident nikdy nestane znovu, mohu zaručit, že budeme i nadále prosazovat naše vysoké standardy chování a charakteru,“ řekl Richard ve svém prohlášení pro Military.com.