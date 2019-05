Trumpův finanční skandál: Porušoval německé zákony vědomě?

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump se dnes ohradil proti nedělnímu článku listu The New York Times, podle něhož experti banky Deutsche Bank chtěli v letech 2016-2017 požádat německou finanční policii o prověření transakcí firem kontrolovaných Trumpem a jeho zetěm. Vnitřní systémy německé banky prý signalizovaly možnou nezákonnou aktivitu, žádost ale nakonec odeslána nebyla. Trump v reakci označil novináře z The New York Times za nepřátele lidu.