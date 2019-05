Soud vyzval Trumpa, aby ukázal své finanční záznamy, prezident zuří

Firmu Mazars, která zpracovávala pro Trumpa účetnictví, výbor pro dohled a reformu americké Sněmovny reprezentantů vyzval, aby mu poskytla finanční záznamy prezidenta a několika jeho firem za posledních osm let. Jedná se o další z řady právních kroků, které vyhrocují konflikt mezi Sněmovnou reprezentantů ovládanou demokraty a Bílým domem.

Federální soudce ve Washingtonu Amit Mehta v pondělí rozhodl, že Trump nemůže obsílku Sněmovny reprezentantů blokovat. Důvody výboru pro snahu získat Trumpovy záznamy označil soudce za "oprávněné". To, zda je postup výboru motivován politicky, soudce hodnotit odmítl. Firma Mazars má nyní podle něj sedm dní na to, aby učinila to, co sněmovní obsílka požaduje.

Prezident Trump už uvedl, že s rozhodnutím federálního soudu nesouhlasí a že se proti němu odvolá. Podle agentury Reuters se prezidentovi právníci téměř jistě pokusí v rámci odvolání zajistit prodloužení termínu stanoveného soudcem Mehtou na vydání dokumentů.