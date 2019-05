Vyšetřovatel Mueller se nedohodl s Kongresem tom, jak bude vypovídat

Nadler podle washingtonského listu trvá na tom, aby celé Muellerovo slyšení bylo veřejné. Vyšetřovatel s tím údajně nesouhlasí a žádá, aby debata o částech vyšetřovací zprávy, které jsou neveřejné, proběhla za zavřenými dveřmi. Víc než čtyřsetstránkový dokument byl v cenzurované podobně zveřejněn v dubnu, na několika místech byl text začerněn.

Nadler by chtěl slyšení uspořádat co nejdřív, a to za přítomnosti televizních kamer, napsal The Washington Post. Demokratičtí senátoři se chtějí hlavně dozvědět, jak Mueller naložil s podezřením, že Trump vyšetřování blokoval.

Ve zprávě uvedl, že pro obvinění prezidenta nenašel dostatek důvodů, zároveň ho ale podezření nezbavil. Washingtonský list se odvolává na mínění "stovek" bývalých prokurátorů, podle nichž by Trump byl nepochybně obviněn, kdyby nezastával prezidentský úřad.