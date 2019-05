Svatba homosexuálních zvířátek? V USA to vře kvůli animovanému seriálu

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Alabamská veřejná televize (Alabama Public Television - APT) odmítla odvysílat díl oblíbeného kresleného seriálu pro děti Arthur, v němž se koná sňatek krysáka s jeho přítelem hrabáčem. Na svých internetových stránkách o tom informovala britská zpravodajská stanice BBC. Ředitel programu APT Mike McKenzie řekl, že by to narušilo důvěru rodičů v tuto televizi. Tvrdí, že rodiče spoléhají na to, že jejich potomci se na tento program mohou dívat i bez jejich dohledu.