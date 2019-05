Kim je Tyran, Biden imbecil: Kandidát na prezidenta USA není s KLDR tak zadobře jako Trump

Kritika Pchjongjangu na adresu Bidena výrazně kontrastuje s opakovanými tvrzeními KLDR o skvělých vztazích mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Kimem. Severokorejský vůdce v dubnu prohlásil, že jeho osobní vztahy s šéfem Bílého domu jsou nadále dobré, přestože jejich poslední, únorový summit ve Vietnamu skončil předčasně a bez dohody.

Joe Biden je favoritem mezi demokratickými uchazeči o prezidentskou nominaci pro volby, které se ve Spojených státech uskuteční příští rok. Podle časopisu Newsweek na předvolebním mítinku ve Filadelfii Biden v sobotu položil mimo jiné otázku: "Jsme země, která se snaží vlichotit diktátorům a tyranům jako (ruský prezident Vladimir) Putin a Kim Čong-un?"

Severokorejská státní tisková agentura KCNA na kritiku Kima reagovala v úterý pozdě večer. "To, co (Biden) řekl, je jen nepravdivým tvrzením imbecila, který postrádá základní kvality jako lidská bytost, natožpak jako politik," uvedla KCNA. "Nikdy neodpustíme člověku, který si troufne provokovat nejvyšší vedení KLDR, naopak za to draze zaplatí," dodala agentura.

KCNA rovněž připomněla některé Bidenovy prohřešky z minulosti jako obvinění z nevhodného chování vůči několika ženám, nařčení z plagiátorství či fakt, že údajně usnul během jednoho z projevů exprezidenta Baracka Obamy. Agentura se také vysmála Bidenovu "přesvědčení, že je nejpopulárnější prezidentský kandidát".

Severní Korea v minulých letech často napadala americké a jihokorejské politiky hrubými urážkami. Bývalého prezidenta USA Obamu nazvala jednou "opicí". V době vysokého napětí vyvolaného sérií raketových testů KLDR v roce 2017 Kim o Trumpovi prohlásil, že je "choromyslný senilní stařík". Vztahy Kima a Trumpa se výrazně zlepšily v následujícím roce, když se Kim rozhodl zastavit testy jaderných zbraní a raket dlouhého doletu a vydal se na cestu diplomacie.