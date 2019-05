New York nejspíš vydá Kongresu daňová přiznání Trumpa

Newyorští senátoři již před dvěma týdny přijali návrh, který by umožnil předat kongresovým výborům daňová přiznání všech obyvatel státu New York. To vyvolalo obavy i kritiku, že zákonodárci zašli příliš daleko, proto návrh senátoři pozměnili tak, aby se týkal jen volených politiků a vysokých činitelů. Návrh zákona nyní míří ke guvernérovi. Cuomův mluvčí již sdělil, že guvernér s principem zákona souhlasí, před podpisem se s ním ale chce podrobně seznámit.

Pokud guvernér zákon podepíše, bude moci trojice kontrolních výborů Kongresu USA získat osobní i firemní daňová přiznání, které politici či vysocí činitelé ve státě New York podali, a to včetně přiznání prezidenta Trumpa a jeho firem.

Kongres se ale snaží získat Trumpova federální daňová přiznání za posledních šest let, což ministr financí Steven Mnuchin odmítl. Kongres se proto rozhodl obrátit na federální soud, aby přiznání vymohl.

Trump žádosti o předložení svých daňových přiznání vytrvale odmítá, přestože od dob republikánského prezidenta Richarda Nixona je taková procedura obvyklá. Současný šéf Bílého domu argumentuje tím, že jeho rozsáhlý majetek je předmětem auditu. Demokraté doufají, že analýza daňových přiznání by jim mohla poskytnout novou munici v jejich dlouhodobém boji s Trumpem.