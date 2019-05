Americký tálib byl předčasně propuštěn z vězení

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Američan John Walker Lindh, odsouzený v USA na 20 let za napomáhání afghánskému hnutí Tálibán, byl propuštěn z vězení. Napsala to dnes agentura AP s odvoláním na federální věznici v Terre Haute ve státě Indiana. Lindh byl zadržen v roce 2001 na afghánském bojišti a ve vězení si odseděl přes 17 let. Soud ve Virginii ho předčasně za dobré chování propustil na podmínku.