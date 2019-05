Trump byl nepřipraven, Tillerson je blbý jak tágo, američtí politici se pohádali o Putina

Tillerson, kterého Trump ze svých služeb propustil loni v březnu, poslancům řekl, že se ve funkci řídil "americkými hodnotami" demokracie a svobody.

Totéž ale nedokázal říct o prezidentovi. Nedostatečná Trumpova příprava na hamburský summit podle bývalého ministra zkomplikovala americkým diplomatům práci.

Trump se dnes na Tillersona obořil. "Rex Tillerson, člověk, který je blbý jako tágo a který byl totálně nepřipraven a nevybaven pro funkci ministra zahraničí, si vymyslel historku (byl vyhozen), že jsem byl na schůzku v německém Hamburku hůř připraven než Vladimir Putin. Nemyslím, že by s tím Putin souhlasil. Pohlédněte, jak USA prospívají!" napsal na twitteru prezident.

Rex Tillerson, a man who is “dumb as a rock” and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing!