Chlípný producent Weinstein dosáhl dohody o odškodnění údajných obětí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hollywoodský producent Harvey Weinstein dosáhl dohody s desítkami žen, které ho obvinily ze sexuálních útoků a za obtěžování ho zažalovaly u civilních soudů. Napsal to list The New York Times (NYT). Weinstein podle něj podle předběžné dohody vyplatí ženám 44 milionů dolarů (víc než miliardu Kč), pokud žalobu stáhnou. Dvou hlavních kauz projednávaných před trestním tribunálem v New Yorku se ale dohoda netýká.