Putinův seznam: Američané zveřejnily dokumenty k sankcím vůči ruskému oligarchovi

Podnikatel letos v březnu ministerstvo zažaloval u soudu, čímž se snaží zrušení restrikcí proti své osobě domoci. Mezi zveřejněnými dokumenty jsou mimo jiné zprávy o údajných nekalých oligarchových praktikách z britských deníků či odkaz na mapový server Google Maps, napsala ruská redakce zpravodajského webu BBC News.

Děripaska tvrdí, že se stal obětí vnitroamerických politických rozepří v případu údajného ruského ovlivňování prezidentských voleb v USA. Soud vyzval, aby znemožnil ministerstvu financí používat sankce vůči jeho osobě. Rovněž se domáhal zveřejnění podkladů, na jejich základě byl zařazen na seznam oligarchů blízkých ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle žaloby přišel miliardář kvůli americkým restrikcím o 7,5 miliardy dolarů (asi 173 miliard korun).

Dvoustránkový výpis, který ministerstvo financí nyní zveřejnilo, obsahuje 29 odkazů. Některé z nich úřad ale začernil. Na seznamu se objevily mimo jiné žebříčky nejbohatších miliardářů časopisu Forbes a agentury Bloomberg nebo materiály médií o kriminálních kauzách podnikatele. Odkazuje se například na zprávy britských listů The Times či The Daily Telegraph o likvidaci Děripaskových soupeřů nebo zprávě listu The Guardian o londýnských nemovitostech, které prý vlastní ruští oligarchové. Na seznamu se objevil i odkaz na mapovém serveru Google Maps na adresu údajného někdejšího Děripaskova domu v Londýně.

Takzvaný Putinův seznam, na němž se objevila jména osob napojených na politické kruhy v Rusku, zveřejnil Washington loni v lednu. V dubnu pak ministerstvo financí přijalo vůči Děripaskovi sankční opatření; krok byl schválen v rámci odvety za údajné vměšování Moskvy do amerických voleb v roce 2016. USA ruského miliardáře podezírají z vraždy, vyhrožování, podplácení a praní špinavých peněz. Pro Děripasku v minulosti pracoval bývalý šéf volební kampaně prezidenta USA Donalda Trumpa Paul Manafort. V rámci objasňování ruské kauzy byly odhaleny Manafortovy kontroverzní lobbistické aktivity a finanční machinace, za kterého ho americké soudy poslaly na 7,5 roku do vězení.