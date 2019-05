Biden představil své plány, chce více peněz pro americké školství

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Demokratický uchazeč o prezidentské křeslo a bývalý viceprezident Joe Biden chce navýšit federální investice do škol v chudších oblastech, podpořit vznik školek a zvednout platy učitelům. Školní agenda se tak stala první zveřejněnou částí Bidenova politického programu před nadcházejícími stranickými primárkami, ve kterých se Biden utká s početným polem uchazečů o prezidentskou nominaci demokratů. Deník The New York Times poznamenal, že Biden nijak nevybočil ze svých umírněných názorů a do svého plánu nezahrnul žádné smělé představy některých svých rivalů.