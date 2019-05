Trump střílí do vlastních řad, zkritizoval republikánského kolegu

"Republikáni si nemohou dovolit opět ztratit senátní křeslo za skvělý stát Alabama. Tentokrát to bude na šest let, ne na dva roky," napsal Trump. Připomněl tak, že volby v roce 2017 byly v Alabamě doplňovací za uvolněné senátorské křeslo po Jeffu Sessionsovi, který řady zákonodárců opustil, aby přijal místo ministra spravedlnosti. Ministerský úřad už Sessions kvůli sporům s Trumpem nezastává.

Uvolněný mandát po Sessionsovi prozatímně vykonával republikán Luther Strange, kterého do funkce jmenoval tehdejší alabamský guvernér Robert Bentley. Strange se chtěl o křeslo ucházet i v doplňovacích volbách, ale ve stranických primárkách ho i přes podporu vedení porazil konzervativec Moore. Toho během kampaně obvinilo několik žen z nevhodného a násilného sexuálního chování. Jedna z nich uvedla, že jí v době, kdy ji Moore sexuálně napadl, bylo 14 let.

Moore všechna obvinění z nevhodného chování proti vůli žen odmítl, přiznal ale, že jako třicátník randil s dospívajícími dívkami. Trval ale na tom, že žádná z dívek už nebyla chráněna zákonem.

V následných doplňovacích volbách Mooreovi nepomohla ani prezidentova podpora. Vítězství demokrata Douga Jonese však odmítl uznat a obrátil se na soud, který ale jeho stížnost na volební nesrovnalosti odmítl. Moore nyní zvažuje, že by se v nadcházejících řádných volbách Jonesovi znovu postavil, což se nelíbí Trumpovi.

"Nemám nic proti Royi Mooreovi a na rozdíl od jiných republikánských předáků jsem chtěl, aby vyhrál. Ale on nevyhrál a zřejmě ani nevyhraje," uvedl Trump. Varoval, že pokud republikáni v Alabamě v roce 2020 nezískají senátorské křeslo v Kongresu USA zpět, mohou být ztraceny všechny výdobytky, které se podařilo za jeho prezidentství dosáhnout. Trump v této souvislosti zmínil i zpřísnění potratových zákonů v řadě amerických států.

Alabama stojí v čele skupiny republikánských států, které zpřísnily potraty. Alabama dokonce přijala zákon, který pod hrozbou trestu až 99 let vězení zakazuje prakticky všechny interrupce, a to i v případě incestu či znásilnění. Jedinou výjimkou je stav ohrožující život matky. Alabamský zákon již odpůrci podobně jako v dalších státech zažalovali. Spor zcela jistě skončí u Nejvyššího soudu USA, který by mohl zvrátit precedenční rozhodnutí z kauzy Roeová versus Wade z roku 1973, které interrupce v USA de facto legalizovalo.