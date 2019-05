Námořnictvo schovalo před Trumpem torpédoborec McCain? Bílý dům má na triku skandál

Trump americkou námořní základnu v Jokosuce navštívil v úterý na závěr čtyřdenní cesty do Japonska, kde ho jako prvního zahraničního hosta přijal nový císař Naruhito. Na americké výsadkové lodi USS Wasp prezident pronesl k námořníkům projev u příležitosti památky padlých, kterou si Spojené státy připomínaly v pondělí.

Představitelé amerického námořnictva a letectva odeslali podle The Wall Street Journal 15. května e-mail indo-tichomořskému velitelství s plány prezidentovy návštěvy. V instrukcích, ke kterým činitelé uvedli, že vychází z konzultací s Bílým domem, byla vedle požadavků na vhodná místa pro přistání helikoptér a na přípravu USS Wasp také třetí žádost, aby torpédoborec USS John S. McCain nebyl vidět.

"Prosím, potvrďte, že trojka bude zajištěna," citoval deník z žádosti adresované velitelství. To se nad požadavkem podivilo. Námořní činitel, který s velitelstvím v této věci jednal, následně odpověděl, že když se to poprvé dozvěděl, rovněž se nad tím pozastavil.

Jistý americký činitel podle The Wall Street Journal uvedl, že americký ministr obrany Pat Shanahan si citlivosti jména torpédoborce pro Bílý dům byl vědom, proto souhlasil s tím, aby toto téma nenarušilo Trumpovu návštěvu. V aktuálním prohlášení ale uvedl, že se o záležitosti kolem lodi dozvěděl až nyní z médií.

V reakci na požadavek velitelství zvažovalo, jak ho splnit. Jako řešení bylo zvoleno zakrytí jména plachtou a před torpédoborcem navíc kotvil člun, který ho částečně zakrýval. Plachta ale byla v sobotu odstraněna a člun odplul, protože velení nakonec rozhodlo, že torpédoborec zůstane ve standardní konfiguraci bez zamaskovaného jména.

NEW: The White House wanted the USS John McCain “out of sight” for Trump’s visit to Japan. A tarp was hung over the ship’s name ahead of the trip, and sailors—who wear caps bearing the ship’s name—were given the day off for Trump’s visit. w/ @glubold https://t.co/6ugPceCOre pic.twitter.com/KuIoWJK5Kt

"Během mé nedávné návštěvy Japonska jsem nebyl informován o ničem, co se týkalo lodě námořnictva USS John S. McCain," napsal Trump v noci na dnešek na twitteru.

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women - what a spectacular job they do!