Kolumbijský soud osvobodil bývalého šéfa povstalců z FARC obviněného v USA

Santrich, který je od mládí slepý, měl loni v létě usednout v novém parlamentu, kam se dostal stejně jako devět jeho kolegů z nové politické strany FARC. Tu založila část bývalých povstalců z gerily se stejnou zkratkou poté, co jim dohoda s vládou umožnila vstup do politiky výměnou za složení zbraní. Ještě před začátkem jeho mandátu jej však na žádost USA loni v dubnu zadržela policie a od té doby čekal na verdikty soudů.

Jeho případ dospěl až k nejvyšší instanci, která ze zákona řeší případy poslanců. Soud ve středu konstatoval, že Santrich byl ve vazbě držen neoprávněně a nařídil jeho propuštění. Dnes se muž s občanským jménem Seuxis Hernández za velkého zájmu místních médií dostal z cely a podle listu El Tiempo okamžitě zamířil do sídla strany FARC.

USA Santriche viní, že předloni organizoval zásilku deseti tun kokainu z Kolumbie do Spojených států. Zvláštní kolumbijský soud již v polovině května konstatoval, že Santrich by vydán být neměl, neboť nelze přesně dokázat, zdali se čin stal před podpisem mírové dohody s FARC nebo až po něm. USA by měly nárok požadovat jeho vydání pouze ve druhém případě.

Santrich byl jedním z hlavních mírových vyjednavačů FARC a jeho osud je důležitý pro naplňování dohody, s jejíž částí nesouhlasí nový pravicový prezident Iván Duque. Smlouvu, která měla po půlstoletí nejkrvavějšího povstání v Latinské Americe zajistit zemi klid, ohrožují také množící se vraždy bývalých povstalců. FARC totiž po jejím odzbrojení vystřídaly nové gangy, které bojují o hegemonii na územích dříve ovládaných touto gerilou.