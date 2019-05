Trump zavádí clo na zboží z Mexika kvůli migraci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že Spojené státy od 10. června uvalí na veškeré zboží z Mexika pětiprocentní clo. To má podle Trumpa přimět Mexiko, aby zastavilo příliv migrantů do Spojených států. Mexický prezident v reakci na Trumpovo rozhodnutí vybídl k jednáním, do USA posílá ministra zahraničí.